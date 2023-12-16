أسعار الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 فى مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية محور اهتمام الملايين من المواطنين حول العالم خاصة الراغبين في استثمار مدخراتهم في ظل توتر الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب حرب غزة.

و تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاع بالأسواق المحلية مع ارتفاع طفيف الأوقية بالبورصة العالمية وسط ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 25 جنيه حيث بلغ قيمة الجرام من عيار 21 العيار الأكثر مبيعا في الدول العربية نحو 2790 جنيه فيما تشهد الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاع بلغ 3 دولارات لتسجل 1983 دولارا.

وفي سياق آخر كشفت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وتباطؤه على أساس سنوي وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر نوفمبر 3.1% وسجلت مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4% في نوفمبر وإليكم الأسعار بالتفصيل في الأسواق المحلية:-



سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3291.5 جنيه.

الشراء 3268.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقاط.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3017.25 جنيه.

الشراء 2996.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4 نقاط.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2880 جنيه.

الشراء 2860 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3 نقاط.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2468.5 جنيه.

الشراء 2451.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3 نقاط.



سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1920 جنيه.

الشراء 1906.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.5 نقاط.



سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1645.75 جنيه.

الشراء 1634.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقاط.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1234.25 جنيه.

الشراء 1225.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى نقطة واحدة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 23040 جنيه.

الشراء 22880 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3 نقاط.



سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2043$.

الشراء 2042$.

بمعدل صعود وصل إلى 3 نقاط.