يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023 أمام الجنيه المصري علي الرغم من اجازة البنوك يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم استقرار في سعره بحسب موقع البنك المركزي المصري، لذلك يحرص الكثير على متابعة سعر الريال السعودي يوميًا لمعرفة سوق العملات، وخاصة الذين يريدون اداء فريضة العمرة.

ترصد الدستور سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في البنك المركزي المصري نحو 8.22 للشراء و8.24 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في بنك مصر نحو 8.19 جنيها للبيع و8.23 للشراء

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.24 جنيها للشراء و8.26 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 8.22 جنيها للبيع و8.25 للشراء

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في بنك الكويت الوطني نحو 8.19 جنيها للبيع و8.23 للشراء

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيها للبيع و8.24 للشراء

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، في بنك قناة السويس نحو 8.18 جنيها للبيع و8.25 للشراء