سعر الريال السعودى اليوم واليورو فى البنوك الخميس 14-12-2023

واصل سعر الريال السعودي اليوم استقراره في جميع البنوك العاملة في مصر، وسجل على شاشات البنك المركزي المصري 8.24 جنيه، كما استقر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم، وسعر اليورو في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم بنك قطر الوطني الأهلي

8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

بنك الكويت الوطني

8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع

البنك الأهلي الكويتي – مصر

8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

المصرف المتحد

7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي

8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك البركة

8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.15 جنيه للشراء، و33.31 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية: 33.27 جنيه للشراء، و33.42 للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، و33.31 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.26 جنيه للشراء، و33.43 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.27 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.26 جنيه للشراء، و33.43 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.16 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

بنك سايب:، 33.27 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.10 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.