سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. بكام الريال في البنوك؟

مع قرب موعد سفر المواطنين لأداء مناسك الحج والعمرة يحرص الكثير على معرفة سعر الريال السعودي اليوم في مصر، حيث شهد سعر الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 13 من ديسمبر 2023 في مصر، وجود ثباتًا ملحوظًا، بعدد كبير من البنوك، إذ أن سجلت العملة السعودية اليوم، مبلغ 8.20 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في مصر، ثباتًا ملحوظًا، في عدد كبير من البنوك، إذ سجلت العملة السعودية اليوم، مبلغ 8.20 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وتستعرض «الدستور»، في هذه السطور الثادمة سعر صرف الريال السعودي في نهاية التعاملات أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك من خلال مواقعها على الإنترنت.

أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، فيما سجل 8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم، 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم، 8.24 جنيه للشراء و8.25 للبيع.