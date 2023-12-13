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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مقابل الجنيه المصرى.. سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

تتساءل فئة كبيرة من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-12-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وهي من العملات الأكثر تداولا في مصر، لكثرة عدد المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية والمقدر عددهم بنحو 2 مليون مصري، فضلًا عن توافد المئات شهريًا على المملكة لأداء العمرة لذا يسعى الكثير لشراء الريال بالسعر الرسمي بدلًا من استغلال السوق الموازية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-12-2023 في البنوك المصرية 
 

أظهرت شاشات التداول في فروع البنوك المختلفة استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-12-2023 أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي، وكذلك وسجل متوسط ​​سعر صرف المملكة العربية السعودية ما قيمته 8.22 جنيه للشراء، و8،24 جنيه للبيع.

سعر تداول الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجلت شاشات تداول في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم سعر الريال السعودي اليوم عند 8.23 ​​للشراء و8.25 للبيع.

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سعر الذهب اليوم في مصر 2023 وسعر سبيكة btc الثلاثاء

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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 فى مصر

 

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه  لدى بنك بلوم مصر

وصل سعر تداول الريال السعودي على موقع بنك بلوم مصر إلى 8.11 جنيه للشراء و8.11 جنيه للشراء.25 للبيع..

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم  8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، بحسب المعلومات المعروضة على شاشات التداول بفروع بنك مصر.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2023

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10-12-2023 فى البنوك المصرية 

سعر صرف الريال مقابل في البنك الأهلي المصري 

جاء سعر الريال السعودي اليوم  بموقع البنك الأهلي المصري بقيمة، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

 سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي "CIB"

بلغ الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء 13-12-2023  بقيمة، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

 وفيما يلي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم الأربعاء 13-12-2023:

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

إقرأ أيضًا: سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2023

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