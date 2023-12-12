الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر 2023 وسعر سبيكة btc الثلاثاء

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر 2023 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 10 جنيهات للذهب عيار 21، بينما تراجعت باقي أعيرة الذهب بقيم متباينة وذلك في سوق الصاغة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر 2023 وسعر سبيكة btc. 

سعر الذهب اليوم في مصر 2023

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداول في السوق المصري- تراجع بسيط خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 2790 جنيه للبيع متراجعًا بنحو 10 جنيهات بعد أن وصل إلى 2800 جنيه، وذلك بدون ثمن المنصعية التي تختلف من محل صاغة لآخر، وجاء سعر الذهب اليوم في مصر لباقي الأعيرة في سوق الصاغة كالتالي: 

سعر الذهب اليوم عيار 24: بيع 3،177 جنيه، وللشراء 3،200 جنيه. 

سعر الذهب اليوم عيار 22: بيع 2،912 جنيه، وللشراء 2،933 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18: بيع 2،391 جنيه، وللشراء 2،382 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14: بيع 1،853 جنيه، وللشراء 1،867 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 12: بيع 1،589 جنيه، وللشراء 1،600 جنيه.

الاونصة: بيع 98،809 جنيه، وللشراء 99،520 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 22،240 جنيه، وللشراء 22،400 جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 3،177،143 جنيه، وللشراء 3،200،000 جنيه.

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سعر الذهب btc اليوم في مصر

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTCاحدث اصدارات سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤: 398100 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTCاونصة 31.10 جرام من بى تى سى BTC: 107240 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC50 جرام: 172190 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC100جرام: 344005 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTCوزن 10 جرام: 34710 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم 

نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 12095 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE: 23885 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 11945 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 23885 جنيه

جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 24225 جنيه.

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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 فى مصر

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