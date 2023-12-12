الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

مع قرب موعد زواج الكثير من الشباب يشغل أذهانهم معرفة سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في مصر عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب اليوم بمستهل تعاملات الأسبوع في مصر وسجل جرام الذهب مبلغ 2785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا بمصر اليوم في وسط ترقب لتغيرات بالأسعار الساعات القليلة القادمة.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في مصر

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في مصر للبيع والشراء. 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر

عيار 24 يسجل اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 3177 جنيها.

عيار 21 يسجل اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2785 جنيها.

عيار 18 يسجل اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2383 جنيها.

عيار 14 يسجل اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 1853 جنيها

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 22240 جنيها.

وانخفضت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع لتتداول تحت المستوى 2000 دولار للأونصة في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، يأتي هذا قبل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وسجل سعر الذهب الفوري للحد أدنى مستوى منذ أسبوعين في جلسة اليوم الثلاثاء عند 1991 دولارا للأونصة منخفضًا بنسبة 0.6% وذلك بعد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% فقدت خلاله أسعار الذهب ما يزيد عند 120 دولار بعد تسجيل اعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

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يأتي التراجع الحالي في مستويات الذهب في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي والعائد على السندات الحكومية الأمريكية، وذلك بعد بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر نوفمبر التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي وجاءت أفضل من المتوقع الأمر الذي تسبب في دعم كبير لمستويات الدولار.

تقرير الوظائف الأمريكي أظهر تسجيل 199 ألف وظيفة جديدة خلال شهر نوفمبر بأعلى من التوقعات بقيمة 184 ألف والقراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.

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