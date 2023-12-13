الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 13/12/2023

دواجن
دواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن على مدار اليوم، حيث سجلت الأسعار حالة من الأستقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء وفقا إلي اخر تحديثات بورصة الدواجن المصرية.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

ويقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 

سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم يسجل 64 جنيه في المزراعة.

سعر كيلولحم الفراخ الساسو يسجل اليوم 81 جنيه في المزراعة.

سعر كيلو لحم الفراخ البلدي  يسجل اليوم 110 جنيه في المزراعة.

سعر كيلو لحم أمهات أبيض  يسجل اليوم 60 جنيه في المزراعة.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-12-2023 فى مصر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 9-12-2023

أسعار الكبدة والأوراك اليوم في الأسواق

وبلغ سعر كيلو البانية اليوم الأربعاء الأسواق سعر مابين 150 إلي 180 جنيهًا للكيلو الواحد.

 بينما سجل سعر كيلو أوراك بـ80 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الأربعاء .

كما بلغ كيلو الدبابيس عند 108 جنيهات في المحلات التجارية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء .

أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها اليوم الأربعاء .

وبلغ سعر كيلو كبدة الدواجن اليوم في الأسواق الشعبية سعر 100 جنيه اليوم الأربعاء.

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة بـ 48 جنيهًا الأربعاء في الأسواق التجارية ابحسب المنطقة.

سعر كيلو الفراخ في بورصة الدواجن "محمد عادل" الأربعاء 

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة «محمد عادل»  اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 نحو 60 جنيهًا، فيما بلغت أسعار كيلو الفراخ الساسو فى بورصة «محمد عادل» عند 69 جنيها للكيلو، وبينما هبط الكتكوت الأبيض إلى 22 جنيها.

سعر كيلو الفراخ في بورصة"منير السقا" اليوم الأربعاء 

واستقرت أسعار البورصة العمومية للدواجن اليوم «منير السقا» 60 عن  جنيهًا للكيلو من الدواجن البيضاء وهو النوع الأكثر إقبالا وشراء إذ تستهلك مصر شهريا نحو 150 ألف طن شهريا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

اسعار الدواجن سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء التعاملات الصباحية بورصة الدواج كيلولحم الفراخ لحم الفراخ البلدي

مواد متعلقة

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-12-2023 فى مصر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

منافسة شديدة بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى بانتخابات الرئاسة

بينها "أبو نسب".. قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائى 2024

محمد الحمصانى متحدثًا باسم مجلس الوزراء خلفًا لـ"الخشن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ68 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل بغزة

مخاوف من حدوث فيضانات فى إسرائيل وقطاع غزة (تقرير)

مقتل 8 ضباط وجنود إسرائيليين جدد بمعارك قطاع غزة