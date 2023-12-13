أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 13/12/2023

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن على مدار اليوم، حيث سجلت الأسعار حالة من الأستقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء وفقا إلي اخر تحديثات بورصة الدواجن المصرية.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

ويقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء

سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم يسجل 64 جنيه في المزراعة.

سعر كيلولحم الفراخ الساسو يسجل اليوم 81 جنيه في المزراعة.

سعر كيلو لحم الفراخ البلدي يسجل اليوم 110 جنيه في المزراعة.

سعر كيلو لحم أمهات أبيض يسجل اليوم 60 جنيه في المزراعة.

أسعار الكبدة والأوراك اليوم في الأسواق

وبلغ سعر كيلو البانية اليوم الأربعاء الأسواق سعر مابين 150 إلي 180 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما سجل سعر كيلو أوراك بـ80 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الأربعاء .

كما بلغ كيلو الدبابيس عند 108 جنيهات في المحلات التجارية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء .

أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها اليوم الأربعاء .

وبلغ سعر كيلو كبدة الدواجن اليوم في الأسواق الشعبية سعر 100 جنيه اليوم الأربعاء.

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة بـ 48 جنيهًا الأربعاء في الأسواق التجارية ابحسب المنطقة.

سعر كيلو الفراخ في بورصة الدواجن "محمد عادل" الأربعاء

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة «محمد عادل» اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 نحو 60 جنيهًا، فيما بلغت أسعار كيلو الفراخ الساسو فى بورصة «محمد عادل» عند 69 جنيها للكيلو، وبينما هبط الكتكوت الأبيض إلى 22 جنيها.

سعر كيلو الفراخ في بورصة"منير السقا" اليوم الأربعاء

واستقرت أسعار البورصة العمومية للدواجن اليوم «منير السقا» 60 عن جنيهًا للكيلو من الدواجن البيضاء وهو النوع الأكثر إقبالا وشراء إذ تستهلك مصر شهريا نحو 150 ألف طن شهريا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.