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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

مع بداية الصباح تسعى الأسر المصرية لمعرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 11 ديسمبر  2023 عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء تراجعًا جديدًا في صباح تعاملات اليوم وذلك مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، مع وجود ثبات أسعار الأعلاف، طبقًا لجدول الأسعار المعلنة ببورصة الدواجن اليوم بمصر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 11 ديسمبر  2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 11 ديسمبر  2023.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

وأظهرت الأسعار المعلنة في داخل بورصة الدواجن في مصر والبورصة العمومية للدواجن وجود انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين لتسجل مبلغ 62 جنيهًا للكيلو، بعدما سجلت أمس الأحد 63 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو اليوم الإثنين، حيث تراوحت ما بين مبلغ 70 و71 جنيهًا للكيلو الواحد، كما ثبتت أسعار الفراخ البلدي عند مبلغ 110 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الكيلو الواحد من الفراخ الأمهات الأبيض إلى مبلغ حوالي 57 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 11 ديسمبر 

كما أوضح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من خلال صفحته الرسمية عبر فيس بوك، استقرار سعر الكتكوت الأبيض شركات عند سعر يتراوح بين 26 و31 جنيهًا، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض القطعان مستوى يتراوح ما بين مبلغ 24 و24.25 جنيه، وسجل الكتكوت الساسو مستوى يتراوح بين 15 و16 جنيهًا.

فيما سجل الكتكوت الساسو البيور سعرًا يتراوح ما بين 16 و17 جنيهًا، وسجل الكتكوت البلدي الحر سعرًا يتراوح ما بين 7 جنيه و8 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت روزي بيور مستوى يتراوح ما بين 16 و17 جنيهًا، فيما سجل سعر كتكوت هجين مستوى سيتراوح بين 10 و11 جنيهًا.

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 9-12-2023

أسعار البيض اليوم الإثنين 11 ديسمبر

وسجل سعر البيض الأبيض مبلغ قيمته 115 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بمبلغ 125 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر قيمة 115 جنيهًا للكرتونة ويصل إلى المستهلك بـ 125 جنيهًا، والبيض البلدي قيمة 131 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 155 جنيهًا.

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