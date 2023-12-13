أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن

تشهد أسواق العلف ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وهو أمر يثير قلقًا بين العاملين قطاع الدواجن، ويعتبر العلف أساسيًا لتغذية والدواجن، وبالتالي يترتب على ارتفاع أسعاره تأثير كبير على هذه القطاع.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

تعزى هذه الزيادة في التكلفة إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلبات في أسعار المواد الأساسية المستخدمة في تركيب العلف، يأتي ذلك في سياق تأثير التغيرات المناخية وتقلبات السوق العالمية على توفر الموارد الزراعية.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الأعلاف في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر وفقا إلى آخر تحديث في بورصةة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة اليوم الاربعاء 13-12-2023 في بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار ذرة صفراء برازيلي وأرجنتيني لتسجل 13300 بزيادة قدرها 500 جنيها في الطن، بينما راتفعت أسعار ذرة صفراء (أوكراني، صربي،أمريكي، روماني، بلغاري) 12300 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه.

أسعار الفول الصويا اليوم الاربعاء 13-12-2023 في بورصة الدواجن

أسعار فول الصويا 44 %، اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 32000 جنيه صب ارضة.

ارتفعت أسعار فول صويا 46 % (محلي) 500 جنيه في الطن لتسجل 31000 جنيه اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن صب ارضة.

ارتفعت أسعار فول صويا 46% (مستورده) 500 جنيه في الطن لتسجل 31500 جنيه اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن صب ارضة.

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) 11150 جنيه في الطن نصب ارضة.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع 45000 جنيه في الطن نصب ارضة.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر46500 جنيه في الطن نصب ارضة.

سجلت أسعاربذرة فول الصويا 29000 جنيه في الطن نصب ارضة.

سجلت أسعاركسب عباد 36% 20000 جنيه في الطن نصب ارضة.

سجلت أسعاردي دي جي إس 27% 22000 جنيه في الطن نصب ارضة.

سجلت أسعارجيلوتين مستورد 60% 47500 جنيه في الطن نصب ارضة.

سجلت أسعار قشر فول الصويا 9000 جنيه في الطن نصب ارضة.