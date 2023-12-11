سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 أسعار الأعلاف اليوم

تهتم شريحة كبيرة من المربين والمزارعين بالإطلاع على سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023، وذلك لأنها تمثل غذاء للماشية والدواجن والتي تعد مصدر للدخل للعديد من المواطنين في مختلف القرى والنجوع المصرية بالإضافة إلى كونه مصدر اللحوم البيضاء والحمراء.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

يشهد سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 انخفاضا كبير في جميع أنواعه البرازيلي والأرجنتيني والأوكراني بنحو 450 جنيه وذلك عقب الإفراج عن الأعلاف التي تمت خلال الأيام الماضية والتي تهدف إلى السيطرة على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:-

سعر الذرة البرازيلي الصفراء وصل إلى 13000 جنيه للطن.

سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني وصل إلى 13800 جنيه.

سعر الذرة الأرجنتيني الصفراء وصل إلى 13000 جنيه للطن.

سعر الذرة الروسي الصفراء وصل إلى 12000 جنيه للطن.

سعر الذرة الروماني الصفراء وصل إلى 12000 جنيه للطن.

سعر الذرة الأوكراني الصفراء وصل إلى 12000 جنيه للطن.

سعر الذرة المستخلصة من بذور القطن وصل إلى 19500 جنيه للطن.

سعر الذرة الستوردة المستخلصة من بذور الصويا وصل إلى 26000 جنيه للطن.

سعر قشر الصويا وصل إلى 12000 جنيه للطن.

سعر الذرة البيضاء في الأسواق المصرية 2023

أكد التجار على استقرار أسعار الذرة البيضاء مؤخرا والتي كانت تشهد ارتفاعات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع المحروقات ولكن ورغم استمرار وتيرة الحرب إلا ان هناك استقرار في الأسعار وذلك بسبب الإفراج عن 121 ألف طن من الذرو والفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار حيث جاءت كما يلي:-

سجلت الذرة البيضاء المحلية نحو 14100 جنيه للطن.

سجلت الذرة البيضاء الرفيعة نحو 14300 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف في السوق المصري

هناك تراجعا طفيفا من أسعار الأعلاف في السوق المصري حيث سجل سعر الطن من العلف البادي 23% نحو 22 ألف جنيه فيما سجل الطن من العلف النامي 21 % نحو 21700 جنيه وسجل العلف الناهي 19 % نحو 21600 جنيه.

اقرأ أيضا

أسعار علف الماشية في الأسواق المصرية 2023