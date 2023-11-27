الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر طن الذرة الصفراء والبيضاء في مصر 2023 اليوم الاثنين 27 نوفمبر

الذرة الصفراء
الذرة الصفراء

يشهد سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023  بأنواعها المختلفة (البرازيلي، الأرجنتيني، الأوكراني) تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب الإفراجات الجمركية عن الأعلاف التي تمت خلال الفترة الماضية وذلك نظرا للأهمية التي توليها الحكومية للأعلاف لكونها غذا الماشية والدواجن والأغنام والتي تساهد بشكل كبير في تحديد أسعارها في الأسواق للمستهلكين.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 

يتختلف سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 بختلاف نوعها حيث سجلت الذرة البرازيلي الصفراء نحو 13700 جنيه للطن فيما بلغ سعر الذرو الكورن فلاك الأرجنتيني نحو 14600 جنيه للطن ووصل سعر الذرة الأرجتيني الصفراء إلى 13700 جنيه للطن واستقرت الذرة الروسي الصفراء عند مستوى 12500 جنيه للطن.

ووصل الذرة الروماني الصفراء إلى 12500 جنيه للطن وطن الذرة الأوكراني الصفراء وصل إلى نحو 12500 جنيه وذلك عقب الافراج عن 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار و33 ألف طن من فول الوصيا بقيمة 24.5 مليون دولار.

الذرة بـ13600جنيه وفول الصويا بـ28000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق

أسعار الأعلاف في الأسواق| الذرة بـ 12700 والصويا بـ 37600 جنيه للطن

سعر طن الذرة البيضاء في الأسواق المصرية 

وصل طن الذرة البيضاء المحلية إلى نحو 14100 جنيه في حين سجلت الذرة البيضاء الرفيعة نحو 14300 جنيه للطن ووصل طن الذرة العويجة إلى 14300 جنيه وطن الذرة الرفيعة إلى نحو 14300 جنيه وطن الذرة المستخلصة من بذرة القطن نحو 20000 جنيه وطن بذور الصويا المستوردة إلى 26000 جنيه وطن قشر الصويا إلى نحو 12000 جنيه.

يأتي الأسعار السابقة عقب المبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية وذلك عن طريق تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج في صناعتها وذلك لتلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

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أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

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أعلاف الدواجن.. سعر الذرة الصفراء والأعلاف اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

إنتاج مصر من الذرة الصفراء سنويا 

إنتاج مصر من الذرة الصفراء سنويا ما يعادل نحو 7.6 مليون طن خلال الموسم حيث ينتج الفدان الواحد نحو 4 أطنان من الذرو الصفراء فيما يبلغ نسبة الذرة التي يتم استيرادها من اوكرانيا نحو 25% من إجمالي الورادات.

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