الذرة بـ13600جنيه وفول الصويا بـ28000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا استقرارا في الأسواق اليوم الاثنين، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 13700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13600 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “تركى”: 12800 جنيه.

أسعار الذرة:

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2400 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، فيما بلغ سعر كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14500 جنيه، وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 31300 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا 46% محلى: 34500 جنيه، كما بلغ كسب صويا مستورد: 34500 جنيه.

أسعار فول الصويا:

وسجل سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 37600 جنيه ارضه

صويا فول فات ”محلى”: 36800 جنيه ”أرضه”، وسجل صويا هاى فات 43%” مستورد”: 29000 جنيه ”أرضه”، بينما سجل سعر صويا هاى فات 43% ”محلي”: 28000 جنيه ”أرضه”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%: 19500 جنيه، كما بلغ سعر جيلوتين ”مستورد”: 45000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى: 9800 جنيه، بينما بلغ جيلوتين ”محلى”: 42000، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة: 8950 جنيها (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن اعلاف بادى 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22800 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 22600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20900 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20600 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19650 جنيه للطن.

سعر طن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 19200 جنيه.