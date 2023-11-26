الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف في الأسواق| الذرة بـ 12700 والصويا بـ 37600 جنيه للطن

أعلاف
أعلاف

شهدت اسعار الذرة وفول الصويا استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 13700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13600 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 12800 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2400 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.وسجل سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14500جنيه.

أسعار الذرة والصويا

وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، كما بلغ كسب صويا محلى 44%: 31300 جنيه، وبلغ كسب صويا 46% محلى: 34500 جنيه، فيما بلغ كسب صويا مستورد:34500 جنيه، وبلغ صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، في حين بلغ صويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه، وبلغ صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”كنا بلغ صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

 أسعار الأعلاف في الأسواق

وسجل سعر طن كسب عباد +36%:19500 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 9800جنيه، كما سجل سعر طن جيلوتين ” محلى”: 42000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة:8950 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح   300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن 

وسجل طن اعلاف بادى 23000 جنيه،كما سجل طن العلف نامى 22800 جنيه للطن.، فى حين سجل طن العلف ناهى 22600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20900 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20600 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19650 جنيه للطن، وسجل  سعر طن علف بياض 14%بـ 19200 جنيه.

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