عضو التحالف الوطنى: مصر ساهمت بأكثر من 80% من المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني عندما بدأت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، بدأنا بـ108 قوافل يوم 10 أكتوبر.

الجهود الشعبية والتبرعات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن أمس الأول انطلقت 557 قافلة، وهو رقم غير مسبوق، موضحًا أن المحصلة التي تمت في المراحل الأربع لإطلاق القوافل هي 975 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والملابس، والتي تبلغ أكثر من 9 آلاف طن، فضلًا عن الجهود الشعبية والتبرعات التي وصلت إلى 3 آلاف طن.

ولفت إلى أن مصر ساهمت بأكثر من 80% من مجموع المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، وهذه علامة بارزة على دور المجتمع الأهلي المصري الإنساني لتوجيهات القيادة حتى لا يزايد أحد على مصر.

وأكد أن المساعدات المصرية هي أقل شيء يقدمه الشعب المصري للشعب الفلسطيني والمعبر ما زال مفتوحًا، رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر ويعيشها العالم، لكن يجب الحفاظ على الشعب الفلسطيني وأمنه وسلامته التي تعتبر من أمن وسلامة مصر.