الهلال الأحمر بشمال سيناء: نستعد لإدخال 200 شاحنة مساعدات يوميًا لغزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء: إننا نستعد لتجهيز وإدخال المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، حيث سيدخل أكثر من 200 شاحنة مساعدات بشكل يومي، لافتًا إلى أن العمل مستمر في إدخال المساعدات، واستقبال المصابين والجرحى.

استمرار إدخال المساعدات

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي"، اليوم الخميس، أنه قبل بداية العدوان على غزة فإن معبر رفح البري كان يستقبل أكثر من 400 شاحنة يوميًا.

التنسيق مع هيئة الإسعاف فى وزارة الصحة

وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، التنسيق مع هيئة الإسعاف في وزارة الصحة، ويتم تحويل الجرحى والمصابين إلى مستشفيات داخل وخارج محافظة شمال سيناء.