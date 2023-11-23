الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الدولي للصحفيين": نبحث تقديم شكوى للجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين

الصحفيين الفلسطينيين
الصحفيين الفلسطينيين

صرح الاتحاد الدولي للصحفيين، عن بحثه تقديم شكوى للجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك خلال خبر عاجل في قناة "القاهرة الإخبارية".

 استشهاد 16 صحفيا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

 وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، قد أعلن، يوم 21 الماضي ،عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء  إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 16 صحفيًا.

وقال الاتحاد، في بيان على موقعه الرسمي، إنه تم قتل 16 صحفيًا وأصيب عدد آخر، وفُقد آخرون خلال المواجهات العسكرية المتواصلة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة. 

الإتحاد الدولي للصحفيين جرائم الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين القاهرة الإخبارية

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