السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: سنواصل القتال ولن نتخلى عن المحتجزين لدى "حماس"

بنيامين نتانياهو
بنيامين نتانياهو

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم السبت، على مواصلة الجهود لتحرير جميع المحتجزين لدى حركة "حماس".

 

وقال نتانياهو: "لن نتخلى عن جهود تحرير جميع المحتجزين"، مضيفا: "في الوقت نفسه سنواصل القتال حتى النصر".

 

وأظهر استطلاع رأي في صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس الجمعة أن ما يصل إلى 80% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتانياهو لا بد أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاق الأمني الذي كشفه هجوم حركة حماس الكاسح في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

 

واعترف رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) جميعا بأن أجهزتهم فشلت في منع الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1400 إسرائيلي.

 

وأفاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الشريك في ائتلاف حكومة نتانياهو أيضا أن قيادة الحكومة والقيادة الأمنية فشلتا في حماية إسرائيل، لكن رئيس الوزراء نفسه لم يصدر بيانا واضحا بعد يعلن فيه مسؤوليته.

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