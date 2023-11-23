"الصحفيين الفلسطينيين" تحذر من المساس بالمراسلين العاملين في مدينة غزة وشمال القطاع

حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، من المساس بالصحفيين الذين لا زالوا يعملون في مدينة غزة وشمال القطاع بما في ذلك في المستشفى الإندونيسي، وذلك خلال خبر عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

إطلاق نحو 50 صاروخًا على مستوطنات الجليل الأعلى

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق نحو 50 صاروخًا على مستوطنات الجليل الأعلى في قصف هو الأكبر منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منها بيت لاهيا شمالًا حتى رفح جنوبًا، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".