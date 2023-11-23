فلسطين: وقف التنسيق مع "الصحة العالمية" بعد استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء الجرحى والطواقم الطبية، وذلك خلال خبر عاجل في قناة "القاهرة الإخبارية".

اعتقال طواقم طبية في غزة

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإن وزارة الصحة الفلسطينية، أوضحت أن الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي، مفيدة بأن الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة يتحملان المسؤولية عن اعتقال طواقم طبية في قطاع غزة.