الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فلسطين: وقف التنسيق مع "الصحة العالمية" بعد استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء الجرحى والطواقم الطبية، وذلك خلال خبر عاجل في قناة "القاهرة الإخبارية".

اعتقال طواقم طبية في غزة

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإن وزارة الصحة الفلسطينية، أوضحت أن الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي، مفيدة بأن الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة يتحملان المسؤولية عن اعتقال طواقم طبية في قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية الطواقم الطبية القاهرة الإخبارية قطاع غزة طواقم طبية

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