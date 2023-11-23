الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطنى: إطلاق أكبر قافلة مساعدات لغزة اليوم بأكثر من 500 شاحنة

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف مستعد لإدخال كميات كبيرة من المساعدات لأهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مساء أمس على نقطة التحرك، ويوجد عدد كبير من الشاحنات ستستقبلها القاهرة.

وأضاف زمزم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه سيتم التحرك اليوم بأكبر قافلة منذ بدء المساعدات قبل 35 يومًا، والقافلة تضم أكثر من 500 شاحنة تمّ تجميعها من جميع أعضاء التحالف. 

قافلة مساعدات من التحالف الوطني

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن القافلة ستصل مساء اليوم، إلى معبر رفح وتحمل كميات من المواد الغذائية والمعلبات والمواد التموينية والطبية والدوائية وأجهزة تنفس صناعي وكل المواد المختلفة التي يحتاج إليها أهالي قطاع غزة. 

وأكد أن التحالف يعمل على رصد الاحتياجات وترتيب ومراجعة كل ما يتطلبه أبناء قطاع غزة، وهو ما سيتم خلال الاصطفاف اليوم، مشددًا على أن المشاهدين سيرون أكبر عدد من الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة اليوم. 

عضو التحالف الوطني قطاع غزة الشاحنات قافلة غزة

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