عضو بالشيوخ: فئة الشباب الأكثر اهتمامًا بالانتخابات الرئاسية

أوضح الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر دولة شابة، حيث تصل نسبة الشباب فيها إلى 60% من التعداد السكاني، لا تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، أن الهرم السكاني في مصر أحد مصادر القوة للدولة، فالدولة الشابة منتجة في المقام الأول.

الانتخابات الرئاسية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر انتخابات حازت على اهتمامات شريحة الشباب، وما ساعد على ذلك هو تعدد المرشحين على الساحة، وكل مرشح منهم بدأ يقدم ملامح برنامجه الانتخابي، حيث إن الشباب متعطش دائمًا للبحث عن هويته وذاته، وبالتالي فإنه يبحث وسط كل برامج المرشحين عما يحقق له كل الأهداف.

وتابع: "الشباب لديه الزخم والرغبة للتطلع وأن يكون فاعلًا في الحياة السياسية، وبعد أن عانينا منذ 10 سنوات في هذا الصدد، فمنذ سنة ونصف تقريبًا جرى إطلاق الحوار الوطني، وهو ما ترتب عليه مشاركة سياسية فعَّالة وهو ما يصب في صالح المناخ السياسي بمصر".