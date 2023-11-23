الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى زمزم: مصر أكثر دولة قدمت مساعدات لغزة.. وتوجيهات رئاسية باستمرارها

مصطفى زمزم،
مصطفى زمزم،

قال مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن هناك أكثر من 10 آلاف طن مواد غذائية ودوائية وطبية دخلت قطاع غزة منذ بداية الأزمة، مطالبا المصريين بكل أطيافهم المساهمة في دعم القوافل على نحو يومي، خاصة أن هذه القوافل لن تنقطع أبدا. 

تقديم مصر الدعم لقطاع غزة

وأوضح زمزم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، أن مصر هي الدولة الأكثر في العالم التي قدمت الدعم لقطاع غزة بواقع 75% من إجمالي المساعدات، مشيرًا إلى أن التحالف يتعاون مع المؤسسات الإغاثية المصرية ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر وصندوق تحيا مصر وغيرها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح. 

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مصر ستظل مستمرة في دعم الأشقاء بقطاع غزة، فالقضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للدولة المصرية، وثمة توجيهات رئاسية مستمرة للتحالف من أجل استمرار الدعم وعدم انقطاعه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية.

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