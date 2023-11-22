اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يؤكدون ضرورة استدامة وصول المساعدات لقطاع غزة

أكد وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل ومستدام وإزالة العوائق التي تضعها إسرائيل، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة القاهرة الإخبارية.

مناقشة الوقف الفوري لإطلاق النار

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يؤكدون حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة حول غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار.

وبحث وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية البريطاني ضرورة وقف الحرب بقطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

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