وزير الخارجية الأمريكى يشيد بدور مصر فى دعم صفقة الهدنة بغزة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شكر بلاده لمصر على دورها في التوصل لصفقة الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس وإقرار الهدنة في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات عبر حسابه على موقع إكس، “إننا نرحب بإطلاق سراح 50 رهينة، من بينهم أمريكيون، من الأسر في غزة”.

https://twitter.com/SecBlinken/status/1727188389064249769?s=20

وتابع: “أشكر قطر ومصر على شراكتهما، وأقدر دعم إسرائيل لهدنة إنسانية تسمح بوصول مساعدات إنسانية إضافية إلى الفلسطينيين في غزة”.



وأوضح بلينكن، أن نتيجة اليوم (صفقة المحتجزين والهجنة) هي نتيجة للدبلوماسية الدءوبة والجهود المتواصلة عبر حكومة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تمثل تقدما كبيرا، لكن الولايات المتحدة لن تهدأ طالما استمرت حماس في احتجاز “الرهائن” في غزة.

ترحيب أمريكى بالهدنة ودور مصر

وكانت السفارة الأمريكية لدى القاهرة قالت في بيان سابق اليوم، إن الولايات المتحدة ترحب باتفاق الهدنة، الذي تم عقده اليوم الأربعاء في قطاع غزة، مؤكدة أن واشنطن ترحب بالاتفاق على إطلاق سراح 50 محتجزًا، من بينهم مواطنون أمريكيون، لدى حركة حماس.

فيما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تطلعه لاستمرار التواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتميم بن حمد أمير قطر، بشأن الهدنة في غزة وضمان تنفيذها.

وكشف مسئول أمريكي بارز عن أنه من المتوقع أن يكون ثلاثة أمريكيين، تحتجزهم حركة حماس في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ضمن 50 رهينة، على الأقل، ستطلق الحركة سراحهم، بموجب اتفاق الهدنة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة يشمل تبادل محتجزين مقابل أسرى فلسطينيين.

وصوت أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لصالح اتفاق مع حركة حماس، وفقًا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم.

ووفقًا للصفقة، سيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلًا اختطفوا في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام. في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 140 أسيرة وقاصرًا من سجونها، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.