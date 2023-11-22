الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شئون الأسرى": اتفاق الهدنة ضم أسيرات أمضين سنوات طويلة فى سجون الاحتلال

الاسرى
الاسرى

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين إن القائمة الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين وفق اتفاق الهدنة ضمت أسيرات أمضين سنوات طويلة في سجون الاحتلال، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية، من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

نجاح الوساطة المشتركة

وأعلنت مصر، اليوم الأربعاء، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

غزة لأسرى الفلسطينيين الجهود المصرية الاحتلال سجون الاحتلال

مواد متعلقة

وزير الخارجية البريطانى: اتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة خطوة مهمة

الأردن: نأمل أن تكون الهدنة خطوة لوقف الحرب بشكل كامل فى غزة

"الخارجية الصينية": لن يكون هناك سلام دائم فى الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

المفوضية الأوروبية: استغلال الهدنة الإنسانية من أجل زيادة المساعدات لغزة

الرئيس السيسى يرحب بالتوصل إلى هدنة فى غزة

الرئيس الفلسطينى يُرحب باتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة

إسرائيل تواصل قصف شمال غزة رغم الإعلان عن الهدنة (بث مباشر)

"شئون الأسرى": المستهدف بعملية التبادل كل النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل كل نظرائهم الفلسطينيين

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

ورطة فيتوريا.. الأزمات تُحاصر المنتخب قبل بطولة الأمم الإفريقية 2024

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد فريق فى لواء جولانى بغزة

أسرار اللحظات الأخيرة فى اتفاق الهدنة.. ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال شمال قطاع غزة

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة فى غزة

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة