الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية البريطانى: اتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة خطوة مهمة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خطوة مهمة، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت مصر، اليوم، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

غزة قطاع غزة اتفاق الهدنة الإنسانية وزير الخارجية البريطانى

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