المفوضية الأوروبية: استغلال الهدنة الإنسانية من أجل زيادة المساعدات لغزة

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة ووقف مؤقت للأعمال القتالية.

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان، إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف في القتال؛ من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلنت مصر، اليوم، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.