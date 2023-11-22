إسرائيل تواصل قصف شمال غزة رغم الإعلان عن الهدنة (بث مباشر)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مشاهد حية لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في شمال غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد الأدخنة فوق المناطق التي قصفتها قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أعلنت مصر، اليوم، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.