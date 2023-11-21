الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شئون الأسرى": المستهدف بعملية التبادل كل النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل كل نظرائهم الفلسطينيين

الأسرى لدى حماس
الأسرى لدى حماس

أكد  قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى، أن من المستهدف في عملية تبادل الأسرى كل الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين.

 المستهدف في صفقة تبادل الأسرى

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، خلال مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، إن المستهدف في صفقة تبادل الأسرى 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من 350 طفلًا أعمارهم تقل عن الـ18 سنة.


وأضاف "فارس"  أن الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدًا أن صفقة تبادل الأسرى تحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها، قائلًا: "على إسرائيل أن تدرك أن صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض، وليس من خلال العمليات العسكرية".
 وكان مصدر رفيع المستوى قد كشف لـ"القاهرة الإخبارية" عن تكثيف الجهود المصرية مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وحسب المصدر، تضطلع مصر بدور الوسيط في محاولة تحقيق هدنة إنسانية، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة. 

رئيس هيئة شوؤن الأسرى عملية تبادل الأسرى تبادل الأسرى صفقة تبادل الأسرى

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع لبحث تطورات قضية الأسرى الليلة

"القاهرة الإخبارية": إطلاق رشقة صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزة

"الخارجية" تدعو روسيا لبذل المزيد بمجلس الأمن للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

بوتين: نشكر جهود الرئيس السيسى لإرسال مساعدات للفلسطينيين فى غزة وإخراج مواطنينا

رئيس جنوب إفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة فى غزة

الفصائل الفلسطينية تقصف قاعدة “رعيم” الإسرائيلية

وزير الرى السابق ضيف محمد الباز فى "الشاهد".. الليلة

الجيش اللبنانى: نواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة

الأكثر قراءة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

بعدما نشر صورها الخاصة.. تطور جديد في أزمة مذيعة شهيرة وطليقها المخرج

"ضربتهما بالكرباج".. القبض على سيدة أجبرت شابين على تقبيل قدمها فى كرداسة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو يعلّق على تبادل الأسرى: "نحرز تقدمًا.. وهناك أخبار قريبًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا