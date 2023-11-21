"شئون الأسرى": المستهدف بعملية التبادل كل النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل كل نظرائهم الفلسطينيين

أكد قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى، أن من المستهدف في عملية تبادل الأسرى كل الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين.

المستهدف في صفقة تبادل الأسرى

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، خلال مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، إن المستهدف في صفقة تبادل الأسرى 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من 350 طفلًا أعمارهم تقل عن الـ18 سنة.



وأضاف "فارس" أن الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدًا أن صفقة تبادل الأسرى تحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها، قائلًا: "على إسرائيل أن تدرك أن صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض، وليس من خلال العمليات العسكرية".

وكان مصدر رفيع المستوى قد كشف لـ"القاهرة الإخبارية" عن تكثيف الجهود المصرية مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وحسب المصدر، تضطلع مصر بدور الوسيط في محاولة تحقيق هدنة إنسانية، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة.