للمرة الرابعة.. وزير الخارجية الأمريكى يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يخطط للسفر إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل.

وحسب الموقع الأمريكي، يعتزم بلينكن السفر إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين حول الحرب في غزة، حسبما صرح مصدران مطلعان على الرحلة.

وستكون هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر، ويمكن أن تتم الزيارة وسط تنفيذ صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والتي من المتوقع أن تتضمن هدنة إنسانية لعدة أيام.