الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السلطات الأمريكية تلقي القبض على 3 فتيات لدعمهم وقف الحرب على غزة

المتهمات الثلاثة
المتهمات الثلاثة

ألقت السلطات الأمريكية في نيو هامبشاير، أمس القبض على ثلاثة فتيات ووجهت إليهم اتهامات متنوعة بعد دعمهم لمسيرة مؤيدة لفلسطين ورافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واتهمت السلطات الأمريكية الفتيات الثلاثة بالتخريب والأضرار بأحد المنشآت خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام منشأة تصنيع دفاعية مقر شركتها الأم في إسرائيل.

واتهمت صوفي ماريكا روس، 22 عامًا، وكالا ميريد والش، 19 عامًا، وبريدجيت إيرين شيرجاليس، 27 عامًا، بتهم الشغب والتخريب والأذى الإجرامي والتعدي الإجرامي والسلوك غير المنضبط وقد تم وضع الثلاثة رهن الحبس الاحتياطي.

txt

تظاهرات فرنسية للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

المتهمات الثلاثة

تصاعد الاحتجاجات الأمريكية الداعمة لغزة

يأتي هذا وسط تصاعد موجة الاحتجاجات في الولايات المتحدة الرافضة لدعم إدارة الرئيس جو بايدن المطلق لإسرائيل في العدوان على قطاع غزة والتسبب في ارتقاء آلاف الشهداء وسقوط آلاف المصابين وتدمير أكثر من نصف قطاع غزة.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية استجابت شرطة ميريماك في نيو هامباشير قبل الساعة الثامنة صباحًا يوم الاثنين  لبلاغ بشان قيام المتظاهرين بإغلاق طريق دانيال ويبستر السريع، ووجود عدة أشخاص على سطح مقر الشركة العسرية الإسرائيلية في المدينة، فيما تم أيضًا إرسال وحدات إطفاء بسبب بلاغ عن تصاعد الدخان من السطح.

وفي الموقع، عثر الضباط على العديد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين اضطروا لفتح الطريق حتى يتمكن الضباط من الوصول إلى العقار.

واعتراضا على العدوان الإسرائيلي على غزة، قام المتظاهرون بطلاء الجزء الأمامي من مبنى الشركة الإسرائيلية باللون الأحمر، بجانب تحطيم النوافذ.

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات حادة بسبب دعم إسرائيل في العدوان على قطاع غزة ورفض دعم وقف إطلاق النار أو إقرارهدنة إنسانية، ما زاد من حدة التظاهرات خاصة في أوساط الشباب الأمريكي داخل الولايات المتحدة الرافضة للموقف الأمريكي بشأن ما يجري في غزة.

txt

احتجاجات بدول العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة ووقف الممارسات الوحشية

فلسطين غزة قطاع غزة الإسرائيلي نيو هامبشاير

مواد متعلقة

الأسير الفلسطينى: 880 طفلًا اعتقلهم الاحتلال منذ مطلع العام

الكابينت: إسرائيل لن تنفذ أى عمليات لتبادل المحتجزين مع حماس دون مصر

خبير اقتصادي لـ"الدستور".. أوروبا تعتبر مصر وجهة استثمارية جذابة بفضل الإصلاحات الجارية

أستاذ اقتصاد سياسى لـ"الدستور": مصر تحرص على جذب الاستثمارات الأوروبية

الحوثيون يصدرون بيانًا بعد قليل بشأن احتجاز السفينة الإسرائيلية "جالاكسى ليدر"

كيف أبطل تقرير "CNN" بشأن مجمع الشفاء فى غزة مزاعم إسرائيل وأمريكا؟

فوكس نيوز: انتشار "رسالة إلى أمريكا" لأسامة بن لادن يثير الفتنة وسط الأمريكيين

"ABC": توقعات بخروج مظاهرات كثيفة فى نيويورك لدعم غزة ورفض انتهاكات إسرائيل

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مواعيد إجازات شهر ديسمبر 2023 الرسمية للعاملون بالقطاعي الحكومي

براءة محامي من تزوير محررين رسمين بالاشتراك مع أمين سر بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”