السلطات الأمريكية تلقي القبض على 3 فتيات لدعمهم وقف الحرب على غزة

ألقت السلطات الأمريكية في نيو هامبشاير، أمس القبض على ثلاثة فتيات ووجهت إليهم اتهامات متنوعة بعد دعمهم لمسيرة مؤيدة لفلسطين ورافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واتهمت السلطات الأمريكية الفتيات الثلاثة بالتخريب والأضرار بأحد المنشآت خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام منشأة تصنيع دفاعية مقر شركتها الأم في إسرائيل.

واتهمت صوفي ماريكا روس، 22 عامًا، وكالا ميريد والش، 19 عامًا، وبريدجيت إيرين شيرجاليس، 27 عامًا، بتهم الشغب والتخريب والأذى الإجرامي والتعدي الإجرامي والسلوك غير المنضبط وقد تم وضع الثلاثة رهن الحبس الاحتياطي.

المتهمات الثلاثة

تصاعد الاحتجاجات الأمريكية الداعمة لغزة

يأتي هذا وسط تصاعد موجة الاحتجاجات في الولايات المتحدة الرافضة لدعم إدارة الرئيس جو بايدن المطلق لإسرائيل في العدوان على قطاع غزة والتسبب في ارتقاء آلاف الشهداء وسقوط آلاف المصابين وتدمير أكثر من نصف قطاع غزة.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية استجابت شرطة ميريماك في نيو هامباشير قبل الساعة الثامنة صباحًا يوم الاثنين لبلاغ بشان قيام المتظاهرين بإغلاق طريق دانيال ويبستر السريع، ووجود عدة أشخاص على سطح مقر الشركة العسرية الإسرائيلية في المدينة، فيما تم أيضًا إرسال وحدات إطفاء بسبب بلاغ عن تصاعد الدخان من السطح.

وفي الموقع، عثر الضباط على العديد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين اضطروا لفتح الطريق حتى يتمكن الضباط من الوصول إلى العقار.

واعتراضا على العدوان الإسرائيلي على غزة، قام المتظاهرون بطلاء الجزء الأمامي من مبنى الشركة الإسرائيلية باللون الأحمر، بجانب تحطيم النوافذ.

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات حادة بسبب دعم إسرائيل في العدوان على قطاع غزة ورفض دعم وقف إطلاق النار أو إقرارهدنة إنسانية، ما زاد من حدة التظاهرات خاصة في أوساط الشباب الأمريكي داخل الولايات المتحدة الرافضة للموقف الأمريكي بشأن ما يجري في غزة.