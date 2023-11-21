ازدواجية المعايير الأمريكية واعتراف إسرائيلي صادم بشأن العدوان.. ماذا يحدث في غزة؟

سلطت شبكة "إن بي سي نيوز"(NBC) الأمريكية، الضوء على تفاقم الأوضاع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي بموافقة أمريكية، ومع اعتراف بعض المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحرب في القطاع فظيعة وفوضوية، حيث كشفت الشبكة في تقريرها عن ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع ما يحدث في غزة وأوكرانيا، بينما اعترف مسؤول إسرائيلي بأن الحرب في غزة فظيعة وفوضوية.

ازدواجية المعايير الأمريكية بشأن غزة

وأفادت (NBC) بأن إدارة الرئيس جو بايدن عكست ازدواجية المعايير الأمريكية، حيث لم تقدم سوى القليل من المعلومات والأدلة بشأن دقة الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة وتبرر العدوان وتمنحه الشرعية الدولية، بينما تراقب عن كثب وتدين الهجمات الروسية التي تقتل مدنيين أوكرانيين.

وتابعت أن الموقف الأمريكي تسبب في تراجع الكثيرون عن دعم أوكرانيا وخصوصًا في الشرق الأوسط.

وأضافت أن الوضع في غزة أصبح مأسوي، وهو ما تسبب في تصاعد الغضب المحلي والدولي من الموقف الأمريكي من الحرب وعدم ممارسة الولايات المتحدة المزيد من الضغوط الكافية على إسرائيل لوقف القتال ولو بشكل مؤقت.

(NBC).. الحرب في غزة فوضوية وفظيعة

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإنه مع عدم قدرة المحققين في جرائم الحرب والصحفيين الدوليين على العمل بشكل مستقل في غزة، يقول مسؤولو الأمم المتحدة وباحثو البيانات مفتوحة المصدر إن التفاصيل الكاملة لحملة القصف الإسرائيلية لا تزال مجهولة إلى حد كبير، وقال أحد الباحثين الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الأمر صعب حقًا، من الصعب معرفة ذلك."

وتابعت أن الأوضاع في قطاع غزة حيث أصبحت صعبة للغاية، حيث وصف مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحرب في غزة فظيعة ومروعة، مؤكدًا أن الجميع في سلاح الجو الإسرائيلي على علم بالغضب الدولي من القصف الإسرائيلي على القطاع.

وتابع: "الحرب في غزة فظيعة ومليئة بالفوضى".

فيما قال حجاج، الصحفي الفلسطيني المستقل في جنوب غزة، لـ (NBC) إن الناس هناك يخشون ما سيأتي بعد ذلك.، مشيرًا إلى إنه يبدو أن أهدافًا أكبر مثل المباني تتعرض للقصف بالقنابل التي أسقطتها طائرات إف - 16 الإسرائيلية أو طائرات أخرى.

وتابع: "في هذه الأثناء، تستمر الطائرات بدون طيار في التحليق فوق رؤوسنا، مُصدرة طنين منخفض، ولكن الضجيج يمنعنا من النوم، ويمنعنا من الكلام، ويمنعنا من السماع جيدًا، تتوقف الحياة مع هذا الضجيج، لا نعلم ما سيحدث في الثواني المقبلة، هل تسقط قنبلة أو صاروخ فوق رؤسنا أم تمر الأمور بسلام".