الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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احتجاجات بدول العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة ووقف الممارسات الوحشية

غزة
غزة

خرجت عشرات الآلاف من المتظاهرين، في مختلف الدول، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال الذين يتعرضون يوميا لممارسات وحشية.

وشارك الآلاف في بلجيكا، وفي فرنسا وجاكرتا، في تظاهرات تطالب بوقف النار، وبلغ عدد المشاركين في التظاهرات في فرنسا 19 ألف متظاهر. 

 

 

 

 

ونظم مئات الأتراك وقفة احتجاجية أمام سفارة إسرائيل بتركيا تطالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

كانت تركيا أعلنت عن استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور حول الحرب في قطاع غزة، والتي يشنها جيش الاحتلال. 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفًا عادلًا بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس والوضع في غزة، ونتيجة لذلك فإن الثقة في الاتحاد "اهتزت بشدة".

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