السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا تعلن استدعاء سفيرها فى تل أبيب

تركيا
تركيا

قالت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، إن تركيا أعلنت عن استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور حول الحرب في قطاع غزة، والتي يشنها جيش الاحتلال. 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفا عادلا بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس والوضع في غزة، ونتيجة لذلك فإن الثقة في الاتحاد "اهتزت بشدة"، حسبما ذكرت قناة "خبر تورك".

وأضاف أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن رحلة العودة من كازاخستان، يوم الجمعة، أن الدعم الذي أبدته الدول الأوروبية لإسرائيل ينبع من "ديونها" بسبب المحرقة القديمة. 

محو الفلسطينيين تدريجيًا من التاريخ

وقال الرئيس التركي، للصحفيين، إن غزة يجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، مضيفا أن أنقرة لن تدعم نماذج "محو الفلسطينيين تدريجيا من التاريخ".

وفي حديثه لوسائل الإعلام على متن رحلة العودة من كازاخستان يوم الجمعة، قال أردوغان أيضًا إن رئيس مخابراته، إبراهيم كالين، على اتصال بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك مع حماس. 
 

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