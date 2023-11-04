تظاهر المئات أمام مقر بي بي سي في لندن دعمًا للقضية الفلسطينية

تظاهر مئات المتظاهرين أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في لندن، متهمين الهيئة بالتحيز في تغطيتها للقصف الإسرائيلي وغزو قطاع غزة.

وهتفت الحشود في احتجاج تركز حول كنيسة أول سولز، مقابل مبنى هيئة الإذاعة البريطانية في بورتلاند بليس: "بي بي سي، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية"، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

واصطفت الشرطة على أطراف المظاهرة لمنع المتظاهرين من التدفق إلى الطريق، وكانت هذه المظاهرة واحدة من عدة احتجاجات تضامنية مع غزة من المقرر تنظيمها في لندن يوم السبت، بما في ذلك في مناطق خارج وسط المدينة.

الاستجابة للطوارئ

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها استدعت تعزيزات من كينت، واستعانت بضباط من فرق الاستجابة للطوارئ وفرق شرطة الأحياء، بالإضافة إلى رجال شرطة خاصين متطوعين، كجزء من خطتها لحفظ النظام العام.



قالت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت إن ما لا يقل عن 9488 فلسطينيا، بينهم 3900 طفل، قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.



وقال الرئيس التركي أردوغان اليوم السبت ان الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفا عادلا بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس والوضع في غزة ونتيجة لذلك فإن الثقة في الاتحاد “اهتزت بشدة”، حسبما ذكرت قناة خبر تورك.



وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن رحلة العودة من كازاخستان يوم الجمعة أن الدعم الذي أبدته الدول الأوروبية لإسرائيل ينبع من “ديونها” بسبب المحرقة القديمة.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين إن غزة يجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، مضيفا أن أنقرة لن تدعم نماذج "محو الفلسطينيين تدريجيا من التاريخ".



وفي حديثه لوسائل الإعلام على متن رحلة العودة من كازاخستان يوم الجمعة، قال أردوغان أيضًا إن رئيس مخابراته إبراهيم كالين على اتصال بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك مع حماس.