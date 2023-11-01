الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصادر دبلوماسية: وزير الخارجية الأمريكى يزور تركيا الأحد المقبل

بلينكن
بلينكن

أعلنت وكالة رويترز الإخبارية اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر دبلوماسي تركي،  عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور تركيا يوم الأحد المقبل. 

وقال المصدر في نبأ عاجل، إن بلينكن سيكون في العاصمة التركية أنقرة يوم 5 نوفمبر، وذلك في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الإسرائيلية الفلسطينية. 

استمرار التصعيد في غزة 

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وفي سياق متصل، أفاد موقع Netblocks لمراقبة الإنترنت يوم الأربعاء أنه تمت استعادة الاتصال في قطاع غزة، بعد أن أعلن اثنان من مزودي الإنترنت الفلسطينيين في وقت سابق عن "انقطاع كامل" للاتصالات وخدمات الإنترنت في القطاع.

من جانبه، قال المدعي العام الأمريكي إن هناك "زيادة كبيرة" في التهديدات ضد اليهود والمسلمين والعرب الأمريكيين في الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا التزام وزارة العدل بمحاكمة الجناة.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند، في منتدى جرائم الكراهية، إنه لاحظ في إحاطاته الإعلامية اليومية زيادة في "حجم وتواتر" التهديدات ضد هذه الجماعات.

غزة بلينكن مصدر دبلوماسي الخارجية الامريكية تركيا

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