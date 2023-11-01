الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شباب التحالف الوطنى يروون لحظات تواجدهم أمام معبر رفح لتقديم المساعدات لأهالى غزة

معبر رفح
معبر رفح

استضاف برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وهبة الأباصيري، مجموعة من شباب التحالف الوطني للحديث عن لحظات تواجدهم أمام معبر رفح لتقديم المساعدات لأشقائنا في غزة

وقال مؤمن عربية، متطوع لتقديم المساعدات لغزة بالتحالف الوطني، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة cbc: "بدأنا كصناع حياة أو كتحالف وطني أن نقدم شيئًا، كنت محتاج أن أشعر كشاب مصري أنني أقدم شيئًا، وأن أشعر بأنني مؤثر بأي شكل". 

وأضاف: "تم تقسيمنا إلى مجموعات، مجموعة شباب عملت في حملات التبرع للدم، وشباب عمل على تجهيز التعبئة، والحمد لله وجدنا مردودًا جيدًا جدًا من الشارع المصري للتبرع بالدم، واستطعنا في يوم واحد أن نجمع 2800 كيس في يوم واحد". 

وتابع: "في يوم التعبئة كنت متواجدًا في المكان المخصص للتعبئة، حيث قام مجموعة من الشباب بتعبئة الكراتين، وكانت مهمتنا وضع وترتيب هذه الكراتين في الشاحنات، بحيث تكون سهلة للنقل".

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