الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طائرة مساعدات تابعة لـ"الأونروا" تصل العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

طائرة مساعدات
طائرة مساعدات

وصلت طائرة مساعدات تابعة لـ«الأونروا»، قادمة من الأدرن، إلى مطار العريش، تمهيدًا لنقل حمولتها إلى قطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكانت دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، إلى وصول المساعدات إلى قطاع غزة من دون أي شروط مسبقة. من جانبها وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، القطاع بالمكان الأخطر للعالم بالنسبة للأطفال.

وأشار بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، إلى أن المساعدات العاجلة تحتوي على 45 طنًا من أدوات ومعدات الطوارئ الطبية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية ومستلزمات المستشفيات ومعدات الولادة اللازمة لدعم الأمهات الحوامل.

وقال مدير شئون الأونروا في الأردن أولاف بيكر: إننا "ملتزمون بإعطاء الأولوية ودعم حياة لاجئي فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة".

وأشار: إلى أن "هذه المساعدات جزء من جهود الوكالة الدؤوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة، وأن هذا الدعم السخي من الجهات المانحة لنا".

العريش غزة قطاع غزة مطار العريش

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