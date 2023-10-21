السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 28 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

استشهد 28 مواطنا فلسطينيًا، اليوم السبت، جراء قصف نفذه طيران  الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وقالت مصادر بالقطاع إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر.

وأوضحت المصادر أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب رجل في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.

استشهاد 14 فلسطينيا نتيجة قصف طيران الاحتلال لمنزل في جباليا

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 فلسطينيا نتيجة قصف طيران الاحتلال لمنزل في البلدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد طفل، صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن الطفل محمد سليمان نواجعة "17 عاما"، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أريحا، وفجرت منزل المعتقل ماهر شلون في مخيم عقبة جبر.

txt

"الإصلاح والنهضة" يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى

txt

"تفريغ قطاع غزة من السكان".. تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلى قبل 50 عامًا

txt

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

يأتي هذا فيما أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها وثقت بالأدلة ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، مشددة على ضرورة التحقيق في تلك الوقائع على أنها جرائم حرب.

وتحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر التي أدت إلى دمار مروع، وفي بعض الحالات قضت على عائلات بأكملها.

الإحتلال الإسرائيلي رفح قطاع غزة استشهاد 7 مواطنين قصف قصف طيران الاحتلال

مواد متعلقة

عاجل.. البنتاجون: مدمرة أمريكية بالبحر الأحمر تعترض صواريخ أطلقت من اليمن ضد إسرائيل

الرئيس اللاتفى: يجب إغلاق بحر البلطيق إذا كانت روسيا وراء تخريب خط أنابيب الغاز

سفير تونس بالقاهرة: يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فى أسرع وقت

رئيس الحكومة الإسبانية يشارك فى قمة القاهرة للسلام غدًا

الصحة الفلسطينية: 3866 شهيدًا و13400 جريح جراء العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية

المستشار الألمانى يبحث مع الرئيس الأوكرانى الوضع السياسى والعسكرى بأوكرانيا

"اليونيسف": الوضع فى غزة كارثى والأطفال الأكثر تضررًا

اليونان تعرب عن استيائها من تفجير كنيسة في قطاع غزة

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا في إسرائيل: تلقينا معلومات بأن معبر رفح سيُفتح في العاشرة صباحا

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بمحلات الصاغة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة لها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية