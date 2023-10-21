استشهاد 28 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

استشهد 28 مواطنا فلسطينيًا، اليوم السبت، جراء قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وقالت مصادر بالقطاع إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر.

وأوضحت المصادر أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب رجل في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.

استشهاد 14 فلسطينيا نتيجة قصف طيران الاحتلال لمنزل في جباليا

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 فلسطينيا نتيجة قصف طيران الاحتلال لمنزل في البلدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد طفل، صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن الطفل محمد سليمان نواجعة "17 عاما"، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أريحا، وفجرت منزل المعتقل ماهر شلون في مخيم عقبة جبر.

يأتي هذا فيما أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها وثقت بالأدلة ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، مشددة على ضرورة التحقيق في تلك الوقائع على أنها جرائم حرب.

وتحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر التي أدت إلى دمار مروع، وفي بعض الحالات قضت على عائلات بأكملها.