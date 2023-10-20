الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

قصف أسدود
قصف أسدود

أعلنت حركة  حماس، الجمعة، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "كفار عزة" بقذائف الهاون.

يأتي هذا بعدما أعلنت كتائب القسام قبل قليل، قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

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دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

ارتفاع المصابين الإسرائيليين إلى 4800

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة المصابين من المستوطنين إلي 4800 إصابة وصلت إلى المستشفيات بينها 48 في حالة خطرة.

وأضافت إذاعة الاحتلال أنه تم العثور على 3 جثث جديدة لجنود ومستوطنين، خلف سياج كيبوتس مفلاسيم في غلاف غزة، ويتم الآن نقلها إلى مجمع شورى داخل الكيان.

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متحدث "الخارجية الأمريكية" يؤكد ضرورة إرسال آليات لحماية المدنيين في غزة

استشهاد 21 فلسطينيًا وإصابة 79 جراء قصف الاحتلال لمنازل فى خان يونس

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 21 فلسطينيًا على الأقل وأصيب 79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف 6 منازل مأهولة بالسكان بالتزامن في خان يونس، ما أدى لارتقاء 21 شهيدًا و79 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، مشيرة إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات  الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق طولكرم، إلى 13 شهيدا، بينهم 5 أطفال.

وشنت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على المخيم استمر 27 ساعة متواصلة، منذ فجر أمس وحتى صباح اليوم، استهدفت خلاله بالرصاص الحي وبطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات عددا من المواطنين، مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا، 7 منهم جرى نقلهم أمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما لم يستطع الأهالي ومركبات الإسعاف نقل 5 شهداء، فجرى وضعهم في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عن المخيم.

حماس كتائب القسام الإحتلال الإسرائيلي جنود الاحتلال أسدود

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