الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث "الخارجية الأمريكية" يؤكد ضرورة إرسال آليات لحماية المدنيين فى غزة

ماثيو ميلر
ماثيو ميلر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ضرورة إرسال آليات لـ حماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال ميلرـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة ـ "إن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، ومن الضروري إرسال كافة الآليات اللازمة لحماية المدنيين  من أي أذى يذكر بسبب الأحداث الراهنة في غزة". 

عواقب الدخول في الصراع الراهن في غزة

وأشار المسئول الأمريكي إلى التحذيرات التي أطلقتها واشنطن لدول وكيانات- لم يذكرها  من عواقب الدخول في الصراع الراهن في غزة.. مشددًا على أهمية مد يد المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين والعمل على منع توسع الصراع في غزة.

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كما أكد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" البريجادير جنرال بات ريدر، أن الولايات المتحدة ستستمر في إجراء تقييم لطبيعة الهجمات التي شنتها حركة حماس في إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الحالي لتحديد ما إذا كانت لإيران صلة بهذه الهجمات أم لا. 

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون- في تصريحات صحفية نشرت اليوم /الجمعة/ - إن المعلومات التي تتردد عن صلة إيران بهذه الهجمات "ليست واضحة" حتى الآن. 

وأضاف "إننا سنستمر في إجراء تقييم لطبيعة هذه الهجمات، وسنستمر في بحث هذا الأمر بدقة، ولكن في هذه المرحلة فإن ما لدينا من معلومات لم يظهر حتى الآن وجود صلة مباشرة لإيران بالهجمات التي شنتها حماس يوم 7 أكتوبر".

وتابع السكرتير الصحفي للبنتاجون قائلًا "إننا نعرف ومثلما سمعتم البعض يقولون: إن إيران ترتبط بعلاقة كبيرة مع حماس من حيث التمويل والتدريب والدعم، وفي ظل ذلك فإن الإيرانيين يتحملون بالتأكيد بعض المسئولية، ولكنني أكرر أنه ليست لهم صلة مباشرة بهذه الهجمات" ومع ذلك، أكد أن بلاده ستواصل النظر في هذا الأمر للتحقق منه.

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