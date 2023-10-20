الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معتصمو معبر رفح يستعدون لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة بلافتات تضامن مع غزة

معبر رفح
معبر رفح

وسط تواجد المئات من الشباب المصري المعتصمين على معبر رفح، يستعد المعبر، بعد قليل، لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا من أمام البوابة المصرية للمعبر.

ورفع الشباب المصري المعتصم أمام بوابة المعبر لافتات تطالب بإنقاذ غزة، ووجود ضغط عالمي لوقف العدوان على القطاع، والسماح بوجود ممر آمن لدخول المساعدات المنتظرة على بوابة المعبر.

جدير بالذكر أن المساعدات المنتظر نقلها إلى غزة هي مساعدات مصرية وأخرى تم إرسالها من قبل دول أخرى، ويصل عدد الشاحنات الحاملة للمساعدات إلى 106 شاحنات تحمل مساعدات طبية، وعينية، مثل المياه، والطعام المجفف، والغطاء؛ انتظارًا للسماح بدخولها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

كما يقف أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي على طول الطريق بجوار شاحنات المساعدات حاملين لافتات كتبت باللغتين العربية والإنجليزية، منددة باستهداف الأطفال والنساء من قبل الاحتلال.

أخبار معبر رفح إدخال المساعدات أعضاء التحالف 1500 طن من المساعدات غزة

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