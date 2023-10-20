ويزو: ما يحدث فى غزة أقسى من الحرب.. وفلسطين فى قلوبنا

أعلنت الفنانة ويزو، دعمها للشعب الفلسطيني جراء العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق أهالي قطاع غزة، مؤكدة مشاركتها في الوقفة التضامنية بالمنصة، المقرر انطلاقها ظهر اليوم دعمًا للفلسطينيين.

وقالت ويزو في فيديو لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، إن ما يحدث في غزة الآن شيء أقسى من الحرب، وذلك بسبب تعدي العدو الإسرائيلي على العُزَّل بالصواريخ والأسلحة المدمرة.

وأضافت ويزو: "اللي بيحصل في فلسطين مسمهوش حرب، اللي بيحصل أكبر من كده، الإسرائيليين ماسكين صاروخ قدام ناس عزل، الأهالي في غزة بيناموا ويصحوا على القصف.. أنا هنزل المنصة بعد صلاة الجمعة، عشان أدعم القضية الفلسطينية".

"المهن التمثيلية" تدعم القضية الفلسطينية

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف، الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".