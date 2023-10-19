الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة الموسيقيين التونسية تصدر بياناً تضامنياً مع الأشقاء الفلسطينيين

نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين التوانسه

أصدرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة من خلال رئيسها ماهر الهمامي، بيانًا بشأن الاحداث الجارية في الجانب الفلسطيني.

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بيان نقابة الموسيقيين في تونس 

وأرسل نقيب الموسيقيين التوانسة نص البيان الذي أصدرته نقابته للدستور وكان نص البيان كالتالي..

امام الهجوم الوحشي والجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الكيان الصهيوني في حق ابناء الشعب الفلسطيني يهم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة وكل اهل القطاع الموسيقي بالجمهورية التونسية ان نعلن تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني وكل المقاومة الفلسطينية، ونستنكر استهداف المدنيين من اطفال خاصة، ومؤسسات صحية. 

وتابع البيان :"وتدعو النقابة التونسية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته الانسانية والضغط على الكيان المغتصب للإيقاف الفوري للعمليات الاجرامية الصهيونية، كما تثمن النقابة الموقف المشرف للدولة التونسية رئيسا وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية والذي ان واضحا دون مساومة في الحق المشروع للفلسطينيين والمقاومة في الدفاع عن الارض والحق".

واشار ماهر إلى انه في انتظار بيان بأسم اتحاد النقابات الموسيقية العربية خلال الساعات القليلة المقبلة .

كان قد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة القصف المتعمد لأحد المستشفيات بقطاع غزة وهي الأهلي المعمداني، التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين بعد هروبهم قسرًا، الأمر الذي ترتب عليه سقوط عدد كبير من الضحايا والشهداء والمصابين من بينهم أكبر عدد من الأطفال.

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كان قد أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وقف جميع الحفلات الغنائية والموسيقية، اليوم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وقال مجلس نقابة المهن الموسيقية، بيانًا اليوم: “باسم جموع الموسيقيين والمبدعين في مصر، نعلن التضامن الكامل مع الأشقاء فى غزة، ونُدد بالمجازر التي يتعرض لها الأبرياء والأطفال على أيدى جيش الاحتلال”.

وأكد البيان “وقوف جميع الموسيقيين وبقوة خلف الإدارة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وقراراته الحكيمة، في مواجهة الأزمة”.

 

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