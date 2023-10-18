الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دعمًا للفلسطينيين.. أحمد فهمى يتبرع بجزء من إيرادات أعماله للهلال الأحمر

فهمي
فهمي

أعلن الفنان أحمد فهمي  أنه سوف يتبرع بجزء من عائد شهر أكتوبر للهلال الأحمر تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وكتب فهمي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام: "أعلن أننا نتبرع بجزء من عائداتنا عن شهر أكتوبر للهلال الأحمر المصري، تضامنًا مع فلسطين، وشعبها الأبرياء".

أحمد فهمي يدعم فلسطين

وحرص الفنان أحمد فهمي، على دعم الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، منذ 10 أيام.

وأطلق فهمي حملة تبرع للشعب الفلسطيني عن طريق منظمة الهلال الأحمر المصري.

ونشر فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو يعلن من خلاله إطلاقه حملة جمع تبرعات للشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: "أقل حاجة نقدر نعملها إننا ندعم إخوتنا في غزة، ودي حملة دعم وتبرع للهلال الأحمر المصري اللي بيوصل المساعدات لإخواتنا هناك على رقم الحساب المكتوب تحت، يا رب ثبتهم يا رب".

وقام فهمي بتوجيه دعوة لمجموعة من أصدقائه لكي يشاركوه في هذه الحملة ويدعو أصدقاءهم، وهم الفنان أحمد حلمي، والفنان مصطفى خاطر، والفنان عمرو يوسف، ولاعبي منتخب مصر السابقين حازم إمام وحسام غالي.

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