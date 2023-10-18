الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يعلن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ5

بوستر
بوستر

أعلن  ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، أعضاء لجنة التحكيم، مسابقة العروض المسرحية للدورة الخامسة، التي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار “الحياة لنا”، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر.

txt

ماجدة الرومى تعليقًا على الأوضاع الفلسطينية: إلى متى!

txt

نقابة الفنانين فى سوريا تعلق أعمالها تضامنًا مع فلسطين

txt

"الوطنية للإعلام" تؤيد موقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية

txt

وليد فواز بعد مجزرة "المعمداني": اللهم ألطف بإخواننا في غزة

txt

كاظم الساهر يدعم أهالي فلسطين: جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء

txt

الحداد لثلاثة أيام.. العدل جروب تتعاطف مع أهالينا في غزة

txt

نسرين أمين وميريهان حسين تدعمان الرئيس السيسي في قراراته تجاه القضية الفلسطينية

txt

محمد هنيدي: مشاهد مفجعة إنك تشوف أطفال بريئة تكتب وصيتها

txt

فنانون يدعمون الرئيس السيسي في قراراته تجاه القضية الفلسطينية

txt

نقابة الموسيقيين: إيقاف الحفلات الغنائية حدادًا على شهداء فلسطين اليوم

وتتشكل لجنة التحكيم من الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة والفنانة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد (السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور الدكتورة عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان (مصر)، الدكتورة تهاني الغريبي من (المملكة العربية السعودية).

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها الفنان طارق الدسوقي، الكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت، الكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدورة الثالثة على التوالي.

كشف المخرج عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، عن تفاصيل حفل افتتاح وختام الدورة الخامسة من الملتقى، والذي يحمل اسم الفنانة فريدة فهمي، وتحت شعار “الحياة لنا”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بسينما الهناجر في حضور نخبة من أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.

وقال “قابيل” إن حفل الافتتاح يُقام بمسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، السبت المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، فيما يقام حفل الختام، بمسرح مكتبة الإسكندرية.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ث ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي س ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي سص

مواد متعلقة

ماجدة الرومى تعليقًا على الأوضاع الفلسطينية: إلى متى!

نقابة الفنانين فى سوريا تعلق أعمالها تضامنًا مع فلسطين

"الوطنية للإعلام" تؤيد موقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية

وليد فواز بعد مجزرة "المعمداني": اللهم ألطف بإخواننا في غزة

كاظم الساهر يدعم أهالي فلسطين: جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء

الحداد لثلاثة أيام.. العدل جروب تتعاطف مع أهالينا في غزة

نسرين أمين وميريهان حسين تدعمان الرئيس السيسي في قراراته تجاه القضية الفلسطينية

محمد هنيدي: مشاهد مفجعة إنك تشوف أطفال بريئة تكتب وصيتها

الأكثر قراءة

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الأشقاء بفلسطين

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

وزير الخارجية يكشف أسباب إلغاء القمة الرباعية بحضور بايدن

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

تصرف بالزيادة.. الاستعلام عن قيمة المعاش من موقع هيئة التأمينات نوفمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن