محمد هنيدي: مشاهد مفجعة إنك تشوف أطفال بريئة تكتب وصيتها

أفصح الفنان محمد هنيدي عن مدى حزنه الكبير بسبب الأحداث التي تتواجد بشكل لحظي وطوال الوقت من القصف الإسرائيلي قطاع غزة والأراضي الفلسطينية والتي كان آخرها ضرب المستشفى المعمداني والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء.

محمد هنيدي يدافع عن القضية الفلسطينية

وقال محمد هنيدي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: مشاهد مفجعة، إنك تشوف أطفال بريئة بتكتب وصيتها عشان حاسه بقرب الموت وشايفاه، إنك تشوف طفل لا يتعدى 10 سنوات بيلقن صديقه الشهادة قبل ما تطلع روحه للخالق، إنك تشوف الطبيب اللي بيداوي شهيد أو جريح على وشك الموت بسبب إن الطبيب نفسه اللي بيعالج مات.

وكان اتحاد النقابات الفنية استنكر ضرب المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وقال في بيانه: "إن الهجمة التي وقعت اليوم لن تغفرها الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلوبنا وأبكتنا ولكن هذا هو واقع الصهاينة، دائمًا وأبدًا يتحدثون بلغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة".

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في مصر طوال الأيام الماضية على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب “جرائم حرب” في غزة.

وأعلن الفنان عصام السقا، تضامنه مع أهل غزة، بعد الاعتداءات الأخيرة ضدهم من قبل قوات الاحتلال.

في السياق ذاته، قام الفنان عمرو دياب بتغيير صورة البروفايل الخاص به على موقع "فيسبوك" بعلم دولة فلسطين.

ويعد هذا التصرف من الفنان عمرو دياب دعما للشعب الفلسطيني بعد أن تم قصف مستشفى المعمداني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت الفنانة روجينا صورة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت روجينا على الصورة: "اليوم ماتت الإنسانية، حسبنا الله ونعم الوكيل، مجزرة لأهل فلسطين".

وأضافت: "هذه ليست حرب هذه إبادة للشعب الفلسطيني، ألا إن نصر الله قريب".