نسرين أمين وميريهان حسين تدعمان الرئيس السيسي في قراراته تجاه القضية الفلسطينية

أظهر عدد من النجوم دعمهم الكامل في حملة تفويض دعم قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن تطور الأوضاع في غزة، وذلك عبر حسابهم على “إنستجرام”.

وشارك كلا من نسرين امين وميريهان حسين وإيهاب فهمي بجانب أشرف زكي وآخرين في حملة تفويض لدعم قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن تطور الأوضاع في غزة، وذلك عبر حسابها على “إنستجرام”.

وكان نص التفويض كالتالي..

أفوض أنا - المواطن المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي:

أولًا: حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودًا.

ثانيًا: حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.

ثالثاً: حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب".

رابعًا: حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

وجاء هذا التفويض في ظل الظروف المحيطة في العالم العربي من إنتهاكات وإعتداءات العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.

كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

فيما أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، توقف جميع الحفلات الغنائية والموسيقية، اليوم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

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