الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هالة خليل ناعية سهام عبدالسلام: حزني عليها يصعب وصفه

سهام عبدالسلام
سهام عبدالسلام


نعت المخرجة هالة خليل الناقدة والفنانة سهام عبدالسلام، التي وفاتها المنية عن عمر يناهز الـ 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

txt

مراد مكرم لـ"الدستور": سعيد بـ"حسن المصري".. وشخصيتي في الفيلم معقدة

txt

تفاصيل عرض "ثورة المانيكان" ضمن فعاليات مهرجان "مستقبل مسرح"

txt

في مؤتمره الصحفي.. ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

txt

"قومي السينما" ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في أوبرا الإسكندرية

txt

بـ3 لغات.. أمسية غنائية لنجوم فرقة الأوبرا على مسرح الجمهورية الأحد

txt

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "مستقبل مسرح"

txt

"فوى فوى فوى" فى الصدارة.. منافسة شرسة بين 3 أفلام على الإيرادات

txt

فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

txt

على قدورة يعتزل الغناء: "حصلّى شىء غيّر حياتى.. وأتبرأ مما قدمته"

txt

نادر عباسى رئيسًا للجنة العليا بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

وقالت هالة خليل في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، «سهام عبدالسلام حكاية كبيرة ومدهشة ومليئة بالجمال الإنساني، حزني عليها هيصعب عليا أوي أحكيه، يمكن البعض يعرفها من الأدوار القليلة اللي لعبتها في السينما والتلفزيون لكنها أكبر كتير من كدا».

 

وتابعت: هالة خليل: "هيوحشني حضنك الدافي وابتسامتك التي تبعث على الاطمئنان، ولو ربنا اداني العمر من بعدك يا سهام هحكي اللي أقدر عليه ولو اني عارفه أن كل الناس اللي عرفوكي عن قرب عندهم حكايات كتير جميله عنك، وداعا يا حبيبتي هيوحشني حضنك الدافئ وابتسامتك التي تبعث علي الاطمئنان في أصعب الأوقات.. وخالص العزاء لابنتك الجميلة نجلاء».

يشيع جثمان الناقدة والممثلة المونتيرة سهام عبد السلام عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بحضور وفد من نقابة السينمائيين ويوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في منطقة مصر القديمة.

سهام عبد السلام مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.

قدمت الناقدة سهام عبدالسلام مسرحية "بدر البدور والبير المسحور" من إنتاج فرقة القومى للطفل، وإخراج باسم قناوى.

 "بدر البدور" بطولة الفنانة عزة لبيب، الطفلة مى الغيطى، فادى خفاجه، هادى بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومى للطفل، ديكور فيليب بولس، مخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوى.

سهام عبدالسلام الفنانة سهام عبدالسلام هالة خليل المخرجة هالة خليل عبدالسلام

مواد متعلقة

مراد مكرم لـ"الدستور": سعيد بـ"حسن المصري".. وشخصيتي في الفيلم معقدة

تفاصيل عرض "ثورة المانيكان" ضمن فعاليات مهرجان "مستقبل مسرح"

في مؤتمره الصحفي.. ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

"قومي السينما" ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في أوبرا الإسكندرية

بـ3 لغات.. أمسية غنائية لنجوم فرقة الأوبرا على مسرح الجمهورية الأحد

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "مستقبل مسرح"

"فوى فوى فوى" فى الصدارة.. منافسة شرسة بين 3 أفلام على الإيرادات

فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهريّ والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة