هالة خليل ناعية سهام عبدالسلام: حزني عليها يصعب وصفه



نعت المخرجة هالة خليل الناقدة والفنانة سهام عبدالسلام، التي وفاتها المنية عن عمر يناهز الـ 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقالت هالة خليل في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، «سهام عبدالسلام حكاية كبيرة ومدهشة ومليئة بالجمال الإنساني، حزني عليها هيصعب عليا أوي أحكيه، يمكن البعض يعرفها من الأدوار القليلة اللي لعبتها في السينما والتلفزيون لكنها أكبر كتير من كدا».

وتابعت: هالة خليل: "هيوحشني حضنك الدافي وابتسامتك التي تبعث على الاطمئنان، ولو ربنا اداني العمر من بعدك يا سهام هحكي اللي أقدر عليه ولو اني عارفه أن كل الناس اللي عرفوكي عن قرب عندهم حكايات كتير جميله عنك، وداعا يا حبيبتي هيوحشني حضنك الدافئ وابتسامتك التي تبعث علي الاطمئنان في أصعب الأوقات.. وخالص العزاء لابنتك الجميلة نجلاء».

يشيع جثمان الناقدة والممثلة المونتيرة سهام عبد السلام عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بحضور وفد من نقابة السينمائيين ويوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في منطقة مصر القديمة.

سهام عبد السلام مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.

قدمت الناقدة سهام عبدالسلام مسرحية "بدر البدور والبير المسحور" من إنتاج فرقة القومى للطفل، وإخراج باسم قناوى.

"بدر البدور" بطولة الفنانة عزة لبيب، الطفلة مى الغيطى، فادى خفاجه، هادى بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومى للطفل، ديكور فيليب بولس، مخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوى.